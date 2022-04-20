باريس سان جيرمان يقرر الاستسلام بشأن راموس

كشفت تقارير صحافية صادرة من فرنسا أن باريس سان جيرمان قد أصابه اليأس من وضع لاعب الفريق الحالي وقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة النادي أخبرت المدافع الإسباني أنه لم يعد ضمن خطط الفريق للموسم المقبل، بسبب تعدد إصاباته التي جعلته لا يشارك في معظم مباريات الفريق هذا الموسم ولم يشارك خلال أي مباراة بدوري الأبطال.

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وتشعر إدارة الفريق بخيبة الأمل لأن السبب الرئيسي في التوقيع مع راموس كان رغبتهم في أن يقود اللاعب فريقه إلى المجد القاري.

ولا يرغب راموس في ترك "حديقة الأمراء" هذا الصيف، ويريد القتال على مكانه بالموسم المقبل، كما ستواجه إدارة فريق العاصمة الفرنسية مشكلة بسبب قلة العروض للاعب بعد ظهوره لمرات معدودة بالموسم الجاري.

وغاب سيرجيو عن 33 مباراة مع فريقه الفرنسي بسبب الإصابات، ما عادل غيابه عن 197 يومًا منذ بداية عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.