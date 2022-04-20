مدافع دورتموند: لا نريد تتويج بايرن بالدوري أمامنا

يتوجه مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم السبت، و لكنه عاقد العزم على ألا يكون فريقه ضيفا في احتفال بالتتويج باللقب.
وقال أكانجي في تصريحات لشبكة "سكاي" التلفزيونية يوم الأربعاء: نريد أن نحاول منع ذلك لأطول فترة ممكنة.
وقبل مباراة الفريقين المقررة يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين، يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونخ، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية المسابقة.
وفي حال فوز بايرن ميونخ في المباراة، سيحسم بذلك تتويجه بلقب البوندسليغا للموسم العاشر على التوالي.
لكن أكانجي لاعب دورتموند يتطلع إلى كتابة نهاية بارزة للموسم المحبط الذي عاشه فريقه.
وقال أكانجي: سنحاول تصعيب الأمور على بايرن مجددا. بالطبع، تعتمد الكثير من الأمور على مستوانا وعلى تماسكنا، وعلى بايرن أيضا.
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