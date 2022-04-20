منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في ويمبلدون

كشف نادي عموم إنجلترا منظم بطولة ويمبلدون للتنس في بيان يوم الأربعاء أن لاعبي روسيا وبيلاروسيا لن يسمح لهم بالمشاركة في بطولة العام الحالي، بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.
وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا: ندرك أن هذا صعب على الأفراد المتضررين، ومن المحزن أنهم سيعانون بسبب أفعال النظام الروسي.
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