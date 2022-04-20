.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في ويمبلدون

  • الخط
ويمبلدون
لقطة من البطولة

منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في ويمبلدون

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف نادي عموم إنجلترا منظم بطولة ويمبلدون للتنس في بيان يوم الأربعاء أن لاعبي روسيا وبيلاروسيا لن يسمح لهم بالمشاركة في بطولة العام الحالي، بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا: ندرك أن هذا صعب على الأفراد المتضررين، ومن المحزن أنهم سيعانون بسبب أفعال النظام الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد مشاهد حصرية من ماريوبول أخطر منطقة قتال في أوكرانيا كاميرا العربية ترصد مشاهد حصرية من ماريوبول أخطر منطقة قتال في أوكرانيا
اكتشف المزيد