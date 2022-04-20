وست هام واثق من عدم تكرار ما حدث في "كامب نو"

يسعى وست هام لضمان مرور مباراته أمام فرانكفورت الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي دون مشاكل، مع استدعاء ضباط شرطة إضافيين للمساعدة على السيطرة على الاضطرابات المحتملة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة النادي متخوفة من دخول أعداد كبيرة لملعب المباراة مثلما حدث في ملعب "كامب نو" خلال مباراة الفريق الألماني أمام برشلونة ودخول 30 ألف مشجع ألماني لمدرجات الملعب، لكن المناقشات جرت مع الشرطة ومنظمي المباراة من أجل منع تكرار الواقعة.

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وتعد هذه المباراة هي الأهم منذ انتقال وست هام إلى ملعبه الجديد "الملعب الأولمبي بلندن" قبل بداية موسم 2016-2017.

وقرر وست هام طرح أي تذاكر لن تشتريها جماهيره للبيع لأي شخص، لكن من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على المباراة، لأن في حالة الفوز سيكون أول نهائي أوروبي للفريق منذ عام 1976.

وذكرت تقارير صحافية أن مشجعي فريق برشلونة الإسباني وجهوا دعوات للاحتجاج بسبب الأعداد الكبيرة لجماهير فرانكفورت التي تواجدت في ملعب "كامب نو" خلال المباراة التي خسرها الفريق 2 - 3 في الدوري الأوروبي.

وقال لابورتا إن برشلونة لم يكن لديه أي دور في وصول التذاكر إلى المشجعين الألمان.

وأضاف لابورتا: لا نريد أن يتكرر ما حدث مرة أخرى في ملعب برشلونة وسنتخذ ما يلزم، قررنا عدم السماح بتحويل تذاكر المباريات الدولية (التي تقام على أرضنا)، النادي غير مسؤول عن مخالفة الناس القواعد.