"أحترم لاعبيهم".. صلاح يوضح تصريحاته عن مانشستر يونايتد

كشف محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد خلال الانتصار 4-صفر يوم الثلاثاء، أنه لم يقصد أن المنافس جعل مهمة فريقه أسهل، بل كان يتحدث عن زملائه في خطي الوسط والدفاع.



وتحدث صلاح في مقابلة عقب المباراة وقال: لقد سهلوا مهمتنا في وسط الملعب والدفاع، كانوا دائما يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب وهذا جعل المباراة أسهل لنا.



وانتشر على نطاق واسع أن صلاح يتحدث عن يونايتد ولاعبيه.



ونشر صلاح فيديو المقابلة على تويتر وكتب: كنت أقصد خط وسطنا وخط دفاعنا جعلوا المهمة أسهل لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أكن لهم الاحترام.



وتقدم أصحاب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة، بعدما صنع صلاح هدفا ثم سجل بنفسه، كما اختتم المهاجم المصري الأهداف ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.



وكان ليفربول تغلب 5-صفر على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدوري في أولد ترافورد في أكتوبر الماضي.



وقال صلاح: كنا نريد تسجيل هدف واحد وبمجرد إحراز الأول نضيف الثاني ثم الثالث. قدمنا أداء رائعا هنا وعلى أرضهم. نتمنى أن نستمر بهذا الأداء.

وتجمد رصيد يونايتد عند 54 نقطة من 33 مباراة، ويأتي سادسا وبفارق الأهداف عن أرسنال خامس الترتيب الذي خاض 31 مباراة. ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.