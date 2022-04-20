"أحترم لاعبيهم".. صلاح يوضح تصريحاته عن مانشستر يونايتد

كشف محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد خلال الانتصار 4-صفر يوم الثلاثاء، أنه لم يقصد أن المنافس جعل مهمة فريقه أسهل، بل كان يتحدث عن زملائه في خطي الوسط والدفاع.
وتحدث صلاح في مقابلة عقب المباراة وقال: لقد سهلوا مهمتنا في وسط الملعب والدفاع، كانوا دائما يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب وهذا جعل المباراة أسهل لنا.
وانتشر على نطاق واسع أن صلاح يتحدث عن يونايتد ولاعبيه.
ونشر صلاح فيديو المقابلة على تويتر وكتب: كنت أقصد خط وسطنا وخط دفاعنا جعلوا المهمة أسهل لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أكن لهم الاحترام.
وتقدم أصحاب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة، بعدما صنع صلاح هدفا ثم سجل بنفسه، كما اختتم المهاجم المصري الأهداف ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.
وكان ليفربول تغلب 5-صفر على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدوري في أولد ترافورد في أكتوبر الماضي.
وقال صلاح: كنا نريد تسجيل هدف واحد وبمجرد إحراز الأول نضيف الثاني ثم الثالث. قدمنا أداء رائعا هنا وعلى أرضهم. نتمنى أن نستمر بهذا الأداء.
وتجمد رصيد يونايتد عند 54 نقطة من 33 مباراة، ويأتي سادسا وبفارق الأهداف عن أرسنال خامس الترتيب الذي خاض 31 مباراة. ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.
-
صلاح يعيد احتفالية الـ"يوغا"بعد تسجيله هدفين خلال رباعية الفوز لفريقه ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قام المصري محمد صلاح باحتفالية الـ"يوغا"، ... رياضة عالمية
-
صلاح يفجر غضبه في شباك مانشستر يونايتدأحرز محمد صلاح هدفين وساهم في هدف آخر، ليقود ليفربول للفوز 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة بملعب أنفيلد، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ... رياضة عالمية
-
كلوب: عودة صلاح للأهداف مسألة وقتقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يشعر بالقلق من ابتعاد الهداف محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، وأكد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود المهاجم المصري لهز ... رياضة عالمية