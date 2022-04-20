"كنت أتمنى أن ألعب معه".. رونالدينيو يكشف عن نصيحته لمبابي

كشف النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو عن نصيحته لكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وقال إن عليه البقاء في نادي العاصمة الفرنسية والفوز معهم بدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدينيو في حوار مع "Amazon Prime Video": مبابي يلعب بشكل جيد، لا يزال صغيرا لكنه سريع جدًا وقوي، مشاهدته في الملعب ممتعة، أتمنى أن يصبح أفضل لاعب في العالم ويفوز بالكرة الذهبية.

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وتابع: كنت أتمنى أن ألعب معه بفريق واحد، أحب التمرير للاعبين الذين يتمتعون بسرعة عالية، كنا سنشكل ثنائي مميز.

وأضاف: مبابي لديه كل شيء لينجح مع باريس سان جيرمان، الأمر لم يكن هكذا حينما كنت هناك، يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم ويفوز بدوري الأبطال إذا بقي في فرنسا، بالتأكيد أريده أن يبقى معهم، وأن يلعب مع أفضل اللاعبين في العالم.

ومنذ بداية يناير أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده حراً في التوصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر على عقد يبدأ في يوليو، وتشير جميع التقارير إلى أنه اقترب من الانضمام لريال مدريد.