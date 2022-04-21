إصابة قوية للدولي المغربي بوفال

تعرّض لاعب الوسط الهجومي الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة قوية في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، خلال خسارة فريقه أنجيه أمام باريس سان جرمان يوم الأربعاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قال مدربه جيرالد باتيكل في مؤتمر صحافي بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة: هي عضلية، العضلات الخلفية للفخذ.

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سقط بوفال أرضاً مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولم يتمكن من النهوض بسبب الألم، فتم اخراجه على حمالة في الدقيقة 14.

وتابع باتيكل: عندما أرى لاعباً يخرج خلال المباراة، مع كل الرغبة التي يملكها لخوض المواجهة، عندها أكون قلقاً.

وأضاف المدرب عن لاعبه الذي كاد يسجل قبل اصابته بتسديدة جميلة ابعدها حارس سان جرمان الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس: من المحبط خسارة أحد ركائزنا، لكن علينا التأقلم.

وكان بوفال (28 عاماً) من العناصر البارزة في تشكيلة المغرب الذي بلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، حيث سجل ثلاثة أهداف لمنتخب "أسود الأطلس".

يخوض رحلته الثانية مع أنجيه، بعد احترافه في ليل الفرنسي، ساوثمبتون الإنجليزي وسلتا فيغو الإسباني.

وأثارت هذه الاصابة قلق مشجعي المنتخب المغربي الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في نوفمبر المقبل في قطر، بعد وقوعه في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.