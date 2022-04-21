المغرب يواجه أميركا استعدادا لكأس العالم

ذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب الوطني سيحل ضيفا على الولايات المتحدة في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر.



وأوضح الاتحاد المغربي في صفحته في "فيسبوك" أن المغرب سيواجه أميركا في سينسناتي بولاية أوهايو في أول يونيو المقبل.



ويشارك المغرب في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.



ويستهل المغرب مشواره في المجموعة السادسة بمواجهة كرواتيا في 23 نوفمبر قبل أن يلعب ضد بلجيكا وكندا.



وتلعب أميركا في المجموعة الثانية برفقة إنجلترا وإيران والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز.



وتأتي مواجهة أميركا قبل انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بساحل العاج حيث سيلعب المغرب في المجموعة 11 مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا.

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