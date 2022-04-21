انضمام أغويرو ودروغبا وكومباني وسكولز لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

انضم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإيفواري ديدييه دروغبا والبلجيكي فينسنت كومباني والدنماركي بيتر شمايكل والإنجليزيين بول سكولز وإيان رايت ، إلى قاعة المشاهير للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر أغويرو المهاجم السابق لمانشستر سيتي اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بإجمالي 184 هدفا في 275 خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

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وفاز أغويرو (33 عاما) بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات مع مانشستر سيتي، لكنه اضطر لإعلان اعتزاله العام الماضي بسبب مشاكل صحية، وذلك عقب انتقاله إلى برشلونة الإسباني.وساهم كومباني(36 عاما) قائد السيتي السابق في الفوز باربعة من هذه الألقاب.

أما دروغبا (44 عاما) الهداف السابق لتشيلسي، فقد سجل 104 أهداف في 254 مباراة خلال فترتين احترافيتين في ستامفورد بريدج، شهدتا تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات.

وأصبح شمايكل (58 عاما) أول حارس مرمى ينضم لقاعة المشاهير، حيث توج بلقب الدوري خمس مرات مع مانشستر يونايتد بين عامي 1991 و1999 قبل أن يلعب في صفوف استون فيلا ومانشستر سيتي ، حيث خاض 310 مباراة بالدوري وحافظ على نظافة شباكه في 128 مباراة.

ولعب سكولز (47 عاما) إلى جانب شمايكل في أولد ترافورد ، حيث قضى طوال مسيرته مع مانشستر يونايتد وسجل 107 أهداف خلال 499 مباراة بين عامي 1993 و2013 وتوج بـ11 لقبا.

وانضم أيضا إلى قاعة المشاهير، المهاجم رايت (58 عاما) الفائز مع ارسنال بلقب الدوري في 1998 علما بأنه سجل 113 هدفا خلال 213 مباراة.

وتضم قاعة المشاهير أسماء تييري هنري وديفيد بيكهام وآلان شيرر ودينيس بيركامب وإيريك كانتونا وستيفين جيرارد وروي كين وفرانك لامبارد وباتريك فييرا وواين روني.