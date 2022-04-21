تن هاغ.. يكره التأخير ويتحكم بكتب اللاعبين

اشتهر الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد بدقة مواعيده، وهوسه بالتفاصيل الصغيرة، وحبه للسيطرة على كل ما يتعلق بعمله حتى أن الأمر وصل إلى تحكمه فيما يقرأ اللاعبون.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس أن مدرب أياكس الحالي سيتسلّم مهماته على رأس القيادة الفنية "للشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرًا عن أبرز صفات المدرب الجديد، إذ لا يحب الهولندي التأخر عن المواعيد، فعلى سبيل المثال إذا كان لديه مؤتمر صحفي في منتصف الظهيرة، ستفتح أبواب الغرفة الساعة 11:59 ويُطرح السؤال الأول في الثانية عشرة بالظبط.

واكتشفت الصحافة الهولندية مؤخرصا حدّته في المؤتمرات الصحفية خلال نقاش ساخن جرى حول مستقبله، إذ صرّح إيريك خلال المؤتمر الذي سبق نهائي كأس هولندا: يمكنكم أن تستمروا في سؤالي حول مستقبلي، لكنني هنا للحديث حول أياكس.

ومع إصرار الصحافيين غضب تن هاغ قائلًا: سأكرر ما قلته مرة أخرى، هل يوجد لديكم أسئلة حول نهائي كأس هولندا؟ حول أياكس؟.

وامتدت ردوده القوية على الصحافة بعد استبعاده للحارس الكاميروني أونانا من قائمة الفريق لنهائي الكأس، مدعيًا أنه مصاب، لكن أونانا لم يظهر بعد رفع عقوبة الإيقاف بمستواه المعهود، وعلّق أنه "غير مهتم" بالانتقادات.

وقال تن هاغ لصحفي خلال مقابلة تلفزيونية: أونانا مصاب، فأجابه الصحفي: هل تعتقد أنه مصاب حقًا؟، ليرد: لقد أخبرتك أنه مصاب، فعلّق: مصاب أم أنه ملّ من الانتقادات؟، ليقاطعه تن هاغ وهو يربت على كتفيه في إشارة إلى نهاية اللقاء: لا، مصاب.

واحتد المدرب مرة أخرى حينما سُئل عن إبقاء هدافه الإيفواري سيباستيان هالر على دكة البدلاء خلال النهائي، بعدما سأله أحد الصحفيين: أفترض أنك أبقيته بديلًا لتحصل على المزيد من العمق في الهجوم، فرد عليه الهولندي: لماذا دائمًا تجيب على سؤالك وأنت تسأله؟

ولم تعتد جماهير مانشستر يونايتد على مدرب يطلق تصريحات قوية في المؤتمرات الصحفية بعد رحيل جوزيه مورينيو عن النادي، ومن الممكن أن يسير تن هاج على نهج البرتغالي، وظهر هذا حينما علّق في المؤتمر الصحفي لمباراة أياكس وأيندهوفن الأخيرة بأن أياكس لعب اليوم ضد أكثر من 11 لاعب، في إشارة لإلغاء الحكم هدفين لفريقه.

وانعكست نشأته في الريف الشرقي لهولندا على أخلاقيات تن هاغ في عمله وصرامته، إذ قطع المدرب إجازة لاعبي فريق أياكس الشباب حينما كان مدربًا لهم، وفرض عقوبات على من تأخر بالعودة، لكنه شغوف تمامًا بعمله ويقوم بإرسال مقاطع فيديو للاعبيه حول خصومهم المقبلين، كما ينصحهم بقراءة موضوعات محددة في الصحف والمواقع.

وتميل خطط تن هاغ الفنية إلى الاعتماد على جميع اللاعبين، خاصة من يتألق في التدريب الذي يسبق المباراة، ولا يوجد ضمان لأي لاعب أن يبقى أساسيًا في تشكيلته، المهاجم هالر الذي سجل 33 هدفًا وصنع 9 آخرين خلال 38 لقاء بجميع الممسابقات هذا الموسم لم يبدأ لقاء بحجم نهائي الكأس أمام الغريم التقليدي منذ البداية.

ويمتاز الهولندي بملاحظة أدق التفاصيل، وبدا هذا جليًا من خلال تصريحات اللاعب بارت فريند الذي لعب تحت قيادة تن هاغ في فريق "غو أهيد إيغلز"، لشبكة "سكاي سبورتس": تن هاغ كان لديه مشكلة مع السيدة التي تدير غرفة الملابس، لأنها كانت تضع المشروبات على الطاولة بشكل عشوائي، المدرب أرادها ان تضعها في خطوط مستقيمة.

وأضاف زميله سجير أوفرغور: بعد تن هاغ، أصبح لدينا رجل وظيفته أن يرعى الملعب، كل صباح كان يذهب إليه ويخبره أن العشب عليه أن يكون بهذا الطول، كان يدقق في كل شيء.

وتابع: ذات يوم أخبرنا أننا سنركض في الغابة، وأراد أن نقطع مسافة معينة في دقيقتين، أردنا أن نثبت له أننا الأفضل فقطعناها في دقيقة و50 ثانية، أخبرنا أنه إذا أراد أن نقطعها في دقيقة و50 ثانية سيخبرنا بذلك، أخبرتكم أن تركضوا خلال دقيقتين، إذا عليكم أن تنهوها في دقيقتين.

وتأثر تن هاغ بأفكار غوارديولا حينما كان الأول مدربًا للفريق الرديف لبايرن ميونخ وكان الإسباني المدير الفني للفريق الأول.

وقال إيريك عن تلك الفترة: لقد تعلمت الكثير من بيب، فلسفته رائعة، ما فعله مع برشلونة وبايرن ميونخ والآن مانشستر سيتي يستحق الدراسة، هذا الأسلوب الهجومي الذي يجلب لك الفوز دائمًا، إنه الأسلوب الذي حاولت تطبيقه في أياكس.

وينحدر تن هاغ من عائلة غنية، إذ يمتلك مع أفراد عائلته شركات مالية وأخرى تعمل في العقارات.