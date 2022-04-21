دوري أبطال آسيا.. هزيمة ثالثة توالياً لغوانزو

تواصلت معاناة غوانزو الصيني، بطل عامي 2013 و2015، بتلقيه الخميس الهزيمة الثالثة توالياً في منافسات المجموعة التاسعة لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، وهذه المرة بثلاثية نظيفة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وبعدما استهل مشواره بهزيمة قاسية أمام مضيف المجموعة جوهر دار التعظيم الماليزي بخماسية نظيفة، مني غوانزو الإثنين بخسارة أقسى قوامها ثمانية نظيفة على يد كواساكي فرونتال الياباني، ليرتفع الخميس عدد الأهداف المسجلة في شباكه الى 16 في ثلاث مباريات من دون أن يسجل أي هدف.

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وبفضل ثلاثية المجري مارك كوشتا (38) وبارك تشو-يونغ (57) ويون ايل-لوك (68)، حقق أولسان فوزه الأول ليرفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث خلف جوهر دار التعظيم المتصدر الذي اكتفى الخميس بتعادل بعد فوزين في الجولتين الأوليين، وذلك من دون أهداف كاوازاكي فرونتال الياباني الذي رفع رصيده الى خمسة أهداف في المركز الثاني.

وتصدر دايغو الكوري الجنوبي المجموعة السابعة بست نقاط وبفارق المواجهة المباشرة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بفوزه على الأخير بهدف سجله البرازيلي زيكا (53) في بوريرام التايلاندية التي تستضيف مباريات هذه المجموعة.

وانتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بالتعادل السلبي بين لايون سيتي سايلورز السنغافوري وشاندونغ تايشان الصيني، ليرفع الأول رصيده الى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما نال الثاني نقطته الأولى.

وواصل بي جي باثوم يونايتد التايلاندي نتائجه الجيدة بتحقيقه فوزه الثاني توالياً في المجموعة السابعة التي يستضيفها على أرضه، وجاء على حساب يونايتد سيتي الفيلبيني بخماسية نظيفة.

ورفع الفريق التايلاندي رصيده الى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام ملبورن سيتي الأسترالي الفائز على جيونام دراغونز الكوري الجنوبي 2-1.

ويتأهل الى دور الـ16 في منطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.