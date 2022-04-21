ديوكوفيتش: منع الروس من "ويمبلدون" قرار مجنون

وصف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا، في بطولة ويمبلدون هذا الصيف بأنه "أمر جنوني".

وأعلن نادي عموم إنجلترا المنظم لبطولة ويمبلدون يوم الأربعاء حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

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كما أكد الاتحاد البريطاني للتنس أنه سيمنع مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في باقي البطولات التي تستضيفها البلاد.

وسمحت الرابطتان العالميتان للاعبي ولاعبات التنس المحترفين، للاعبي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولات بصفة محايدة، لكنهما أعربتا عن خيبة أملهما جراء العقوبة الشاملة التي فرضتها بطولة ويمبلدون.

وأكد ديوكوفيتش الذي يشارك حاليا في بطولة بلغراد، أنه أيضا منزعج من القرار.

وقال ديوكوفيتش الذي نشأ خلال الحرب الأهلية في بلاده عقب إنهيار يوغسلافيا: دائما سأدين الحرب، لن أساند الحرب أبدا كوني من أطفال الحرب.

وأضاف: اللاعبون، لاعبو التنس، الرياضيون ليس لهم علاقة بالحرب، عندما تختلط السياسة بالرياضة فالنتيجة لا تكون جيدة.