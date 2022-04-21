رجل مسلح يهدد مهاجم إنترناسيونال البرازيلي

استنكر إنترناسيونال المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم "التهديدات الجبانة" التي وجهت إلى لاعبه إدنيلسون الذي تلقى فيديو يظهر فيه رجل مسلح يطالبه بالارتقاء بمستواه.



وتم إرسال مقطع الفيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما، والذي خاض مباراتين مع منتخب البرازيل، وظهر فيه رجل يلوح بمسدس ويقول: إدنيلسون، من الأفضل أن تكون حذرا، نحن نسعى خلفك. العب كرة القدم، نحن نسعى خلفك.



ونشر إدنيلسون الفيديو في حسابه في إنستغرام مع إخفاء وجه الرجل وكتب: هذا، إلى متى؟



وقال إنترناسيونال في بيان: إدارة إنترناسيونال تستنكر بشدة التهديدات الجبانة التي وجهت إلى لاعب الوسط إدنيلسون على وسائل التواصل الاجتماعي وتؤكد التزامها بمجتمع ورياضة أكثر سلمية.



وتأتي الواقعة بعدما طلب كورينثيانز من الشرطة حماية لاعبيه في وقت سابق من الشهر الحالي في أعقاب تهديد بالقتل أرسل إلى حارس المرمى كاسيو.



وفي فبراير، تم إلغاء مباراة قمة بورتو أليغري بين إنترناسيونال وغريميو قبل دقائق فقط من انطلاقها، عندما تعرضت حافلة فريق غريميو لهجوم وهي في طريقها إلى الملعب.



وجاء الهجوم بعد يومين من إلقاء عبوة ناسفة عبر نافذة حافلة فريق باهيا، مما أدى إلى إصابة لاعبين بداخلها.

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