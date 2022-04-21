سيرينا وهاميلتون ينضمان لمجموعة بروتون الساعية لشراء تشيلسي

أكد مصدر وثيق الصلة بالمجموعة لرويترز يوم الخميس أن نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامز والبريطاني لويس هاميلتون الفائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، انضما إلى المجموعة التي يقودها مارتن بروتون والتي تسعى لشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتضم مجموعة بروتون أيضا العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.

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وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا تعهدت بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني تقريبا (13.06 مليون دولار) في الصفقة بينما تعهد هاميلتون بمبلغ مماثل.

وبعد ذلك أكد ممثلو هاميلتون (37 عاما) انضمامه إلى عرض بروتون لشراء النادي الإنجليزي.

وعرض تشيلسي للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رامون أبراموفيتش عقب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.

وتشرف مجموعة بنك رين الأمريكية على عملية البيع التي لن تتم قبل الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية بموجب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش.

وقدمت العروض الأخيرة لشراء النادي في وقت سابق من الشهر الجاري.