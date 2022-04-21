.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيرينا وهاميلتون ينضمان لمجموعة بروتون الساعية لشراء تشيلسي

  • الخط
سيرينا
نجمة التنس سيرينا ويليامز

سيرينا وهاميلتون ينضمان لمجموعة بروتون الساعية لشراء تشيلسي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد مصدر وثيق الصلة بالمجموعة لرويترز يوم الخميس أن نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامز والبريطاني لويس هاميلتون الفائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، انضما إلى المجموعة التي يقودها مارتن بروتون والتي تسعى لشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتضم مجموعة بروتون أيضا العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا تعهدت بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني تقريبا (13.06 مليون دولار) في الصفقة بينما تعهد هاميلتون بمبلغ مماثل.

وبعد ذلك أكد ممثلو هاميلتون (37 عاما) انضمامه إلى عرض بروتون لشراء النادي الإنجليزي.

وعرض تشيلسي للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رامون أبراموفيتش عقب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.

وتشرف مجموعة بنك رين الأمريكية على عملية البيع التي لن تتم قبل الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية بموجب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش.

وقدمت العروض الأخيرة لشراء النادي في وقت سابق من الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي
اكتشف المزيد