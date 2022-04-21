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غوارديولا: ليفربول سيفوز بجميع مبارياته.. لا مجال للهفوات

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غوارديولا
غوارديولا خلال الفوز على برايتون

غوارديولا: ليفربول سيفوز بجميع مبارياته.. لا مجال للهفوات

مانشستر - د ب أ

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أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن أي هفوة قد تكلف فريقه خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز سيتي على برايتون بثلاثة أهداف دون رد جاءت جميعها في الشوط الثاني ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

وقال غوارديولا: هناك ست مباريات متبقة وإذا فزنا بجميع المباريات سنكون الأبطال، وإذا لم نفز بكل المباريات فإن ليفربول سيكون البطل.

وأضاف غوارديولا: حدث الأمر قبل ثلاثة أعوام عندما حققنا 14 انتصارا متتالية وأصبحنا الأبطال، ليفربول سيفوز بجميع مبارياته ولكن ليس من الضروري أن أقول ذلك للاعبين، هم يشعرون بذلك، نحن نتنافس مع أحد أفضل الفرق على الإطلاق.

وختم المدرب الإسباني بالقول: أمامنا شهر واحد فقط، ربما خمسة أسابيع. بعد 11 شهرا أصبحنا على بعد شهر واحد، سنفعل كل ما بوسعنا لكي نكون الأفضل في هذه المباريات.

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