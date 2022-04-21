ماغواير يتلقى تهديدًا بوجود قنبلة في منزله

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآخرون يوم الخميس أن هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد تلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله في تشيشير حيث قامت الشرطة المحلية بمسح المكان.

وذكرت تقارير أن المدافع ماغواير، الذي يعيش مع خطيبته وطفليه، تلقى التهديد عبر البريد الإلكتروني. وأكدت شرطة تشيشير في بيان أنها تحركت بناء على بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة في منطقة ويلمزلو يوم الأربعاء بعد يوم من خسارة يونايتد 4-صفر أمام ليفربول على ملعب آنفيلد.



وأضاف البيان أنه: لم تحدث أي عملية إجلاء، لكن كإجراء احترازي، اصطحبت الشرطة كلبا متخصصا في الكشف عن المفرقعات للعنوان المذكور ظهر اليوم الخميس 21 أبريل لإجراء تفتيش في الحديقة والمنطقة المحيطة بها.



وتعرض ماغواير لانتقادات شديدة بسبب عروضه المخيبة مع النادي والمنتخب وسط تراجع في مستواه هذا الموسم.



وأطلقت بعض جماهير منتخب إنجلترا صيحات استهجان ضد اللاعب البالغ عمره 29 عاما خلال الفوز 3-صفر على ساحل العاج وديا في استاد ويمبلي الشهر الماضي.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن متحدث باسم الدولي الإنجليزي قوله في بيان: تلقى هاري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهديدا خطيرا لمنزل عائلته.



"سلامة الأسرة وجميع المحيطين به الأولوية القصوى لهاري حاليا".



ويلتقي يونايتد، الذي أعلن في وقت سابق يوم الخميس تعيين إيريك تن هاغ مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب المؤقت رالف رانغنيك، مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



وأضاف المتحدث: سيواصل ماغواير الاستعداد لمباراة مطلع الأسبوع كالمعتاد ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.



