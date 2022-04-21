نقطة تكفي الشباب للتأهل.. والتعاون عينه على استعادة الصدارة

يبحث الشباب عن نقطة التعادل أمام مومباي سيتي يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياض لضمان تأهله إلى دور الـ16 وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا في كرة القدم، فيما تملك أندية عدة أخرى فرصة حسم بطاقتها.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب أبطال المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.

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ويتصدر الشباب المجموعة الثانية بعشر نقاط، قبل جولتين على انتهاء المنافسات، بفارق ست نقاط عن كل من الجزيرة الإماراتي ومومباي والقوة الجوية العراقي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الشباب بثلاثية سجلها الأرجنتيني إيفر بانيغا (هدفان) وتركي العمّار.

ورغم سياسة التدوير التي اعتمد عليها مدربه الروماني ماريوس سوموديكا منذ بداية البطولة خشية إرهاق لاعبيه، إلا أن فريق العاصمة قدم مستويات لافتة.

ويملك أبيض العاصمة أسماء مميزة يتقدمها بانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور وفواز القرني وتركي العمار. في المقابل، قدم مومباي مستويات جيدة عطفاً على إمكاناته المحدودة، وسجل بعض النتائج اللافتة كالفوز على الجوية 2-1.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: علينا التركيز، واللعب بروح عالية لتحقيق النقاط الثلاث، في كرة القدم الفوز يجلب الآخر.

وستكون مباراة القوة الجوية والجزيرة مهمة للفريقين للمنافسة على المركز الثاني. وفيما انتهت مواجهة الذهاب لصالح الاول 2-1، يسعى الجزيرة للثأر وتجاوز تعادله السلبي المخيب أمام مومباي في الجولة الماضية.

ودعا الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة لاعبيه لأن يكونوا أكثر فاعلية أمام مرمى المنافسين: يجب أن نعمل على معالجة مشكلة تسجيل الأهداف، حيث إننا لا نصل للشباك كما نفعل في العادة خلال مباريات الدوري المحلي، في كل المباريات السابقة صنعنا العديد من الفرص ولكننا كنا نفتقد للإنهاء.

بدوره، قال علي وهيب مساعد مدرب الجوية بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب: سننقل تركيزنا على آخر مباراتين، خاصة بعد تعادل الجزيرة مع مومباي، حيث باتت المنافسة محتدمة من أجل الحصول على المركز الثاني في المجموعة.

ويتطلع التعاون إلى استعادة صدارة الرابعة من الدحيل القطري عندما يواجهه الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في معركة قوية على بطاقة التأهل المباشر التي سيضمنها الدحيل بحال فوزه.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز التعاون 2-1، سجلهما الكاميروني لياندر تاوامبا والإسباني الفارو ميدران. وهذه رابع مواجهة بينهما في دوري الأبطال، بعد فوز التعاون في المباريات الثلاث السابقة.

ويتصدر الدحيل بتسع نقاط مقابل 7 للتعاون، و4 لسباهان الإيراني الذي يلاقي باختاكور الأوزبكي الأخير (3).

قال مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد الفوز على باختاكور: عملنا على تصحيح الأخطاء التي كانت تحدث في المباريات السابقة، وهو ما ساعدنا على اللعب بطريقة جيدة وإحراز ثلاثة أهداف رائعة، وأعتقد أنه ليس من السهل تحقيق ذلك خاصة في مثل هذه البطولة القوية.