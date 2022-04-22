ألابا: أريد أن أصيب غوارديولا بالإحباط

يستعد النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد لمواجهة مدربه السابق بيب غوارديولا حينما كانا سويًا في بايرن ميونخ، خلال نصف نهائي دوري أبطال اوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: لم أقم مؤخرًا بالتواصل مع بيب كثيرًا، لكن من الرائع رؤيته مرة أخرى بكل تأكيد.

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وتابع: لقد أمضينا معًا سنوات مذهلة في بايرن ميونخ، لكن الأمر الآن يتعلّق حول جعله غاضبًا ومحبطًا.

ويعد ألابا من ضمن لاعبين قلائل في الفريق فازوا بأكثر من لقب لدوري الأبطال بقميص مختلف عن قميص ريال مدريد، ويأمل في استغلال خبرته من أجل مساعدة الفريق: يجب أن نستعد بشكل مثالي، هدفنا هو الوصول للنهائي، وحينما تصل لتلك المرحلة يتحول الهدف إلى اللقب.

وأضاف: هناك مباراتان تنتظرانا أمام خصم قوي جدًا.

وعن المقارنة بين ليفاندوفسكي وبنزيمة، أجاب النمساوي: بنزيمة كان لاعبا من الطراز العالمي طوال مسيرته، لكنه تحسن كثيرًا مؤخرًا، ليفاندوفسكي؟ لا يحب أي مدافع أن يواجهه.