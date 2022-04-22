اتحاد بيلاروسيا للتنس: قرار ويمبلدون "سيثير الكراهية"

أكد اتحاد بيلاروسيا للتنس أن قرار منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة ويمبلدون بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا سيثير "الكراهية والتعصب"، وإنه يسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن الحظر.



وأعلن منظمو ويمبلدون يوم الأربعاء منع مشاركة اللاعبين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء في نسخة العام الحالي.



وتعد بيلاروسيا منطقة انطلاق رئيسية للهجوم الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".



وقال اتحاد بيلاروسيا في بيان: اتحاد بيلاروسيا للتنس يدين بشكل قاطع قرار منظمي ويمبلدون بمنع مشاركة اللاعبين القادمين من روسيا وبيلاروسيا.



وتابع: مثل هذه الأعمال المدمرة لا تسهم بأي حال من الأحوال في حل النزاعات، لكنها تحرض فقط على الكراهية والتعصب على أسس عرقية.



ويعني القرار أن لاعبي بيلاروسيا، ومن بينهم أرينا سبالينكا المصنفة الرابعة عالميا وفيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، لن يتمكنوا من المنافسة في البطولة التي ستقام في الفترة من 27 يونيو وحتى العاشر من يوليو.



وقال الاتحاد: القرارات غير القانونية لهيئات التنس الدولية بشأن لاعبي التنس لدينا تقوض سمعة هذه الهيئات.



وأشاف: اتحاد بيلاروسيا يتشاور مع مكاتب المحاماة الدولية بشأن قانون الرياضة ووضع استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى حماية لاعبي التنس القادمين من بيلاروسيا حول العالم والتنس في الدولة بشكل عام.



ووجه اتحادا لاعبي ولاعبات التنس انتقادات لقرار نادي عموم إنجلترا الذي قال إنه "سينظر ويستجيب" إذا تغيرت الظروف من الآن وحتى يونيو.

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