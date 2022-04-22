الهلال يسعى لضمان الصدارة.. والفيصلي لمتابعة مفاجآته

بعدما بات أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بأربعة انتصارات متتالية، يحتاج الهلال حامل اللقب إلى نقطة التعادل مع الشارقة الإماراتي، ليضمن صدارة المجموعة الأولى التي يتواجه فيها أيضا الريان القطري الثاني (7) مع استقلال الطاجيكستاني الأخير دون نقاط.

وقال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحافي السابق للمباراة: تعد مباراة الغد مهمة وسنحاول من خلالها مواصلة سلسلة الانتصارات لضمان البقاء في المركز الأول.

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ويضم الهلال في صفوفه نخبة من النجوم الدوليين والأجانب أمثال ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري، والمالي موسى ماريغا والبرازيليين ماثيوس بيريرا وميكايل ديلغادو والنيجيري أوديون إيغالو.

وكشف البرازيلي ماثيوس بيريرا: نخوض السبت مباراة تعد من المباريات الصعبة والتنافسية في البطولة، ونحن متحفزون وجاهزون لتقديم ما لدينا، ونهدف بعد ضمان تأهلنا المحافظة على المركز الأول.

في المقابل، لم يقدم الشارقة، الثالث بأربع نقاط، المستويات المتوقعة في البطولة رغم تكامل صفوفه، وهذا انعكس على نتائجه، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد.

وأقر مدربه الروماني كوزمين أولاريو بعد الخسارة أمام الريان 1-3 أن فرصته في احتلال المركز الثاني أصبحت صعبة: التأهل إلى الدور الثاني بات احتمالية بعيدة الآن، ونحن لا نلوم أي شخص على هذه الخسارة، حيث إنني أتحمل المسؤولية الكاملة وأعتذر لجماهير نادي الشارقة.

الفيصلي لمتابعة مفاجآته

ويبحث الفيصلي عن الفوز على الوحدات الأردني السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ليصبح قريباً من التأهل أو يضمنه حسب نتيجة المباراة الثانية في مجموعة خامسة يتصدرها بثماني نقاط مقابل 5 لناساف الأوزبكي و4 لكل من السد القطري والوحدات.

وفاجأ الفيصلي الجميع بمستوياته المميزة التي قدمها حتى الآن، فيما قد يدفع مدربه اليوناني مارينوس أوزونيدس بكل أوراقه الرابحة لتخطي عقبة منافسه: لقاء آخر مهم ضد منافس أحترمه جدًا، سواء على المستوى الفني أو الروح التي يمتلكها اللاعبون، أعلم أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الانتصار.

أما الوحدات، فما زال يواصل تقديم نتائج متفاوتة في البطولة، فبعد تعادله أمام الفيصلي خسر أمام ناساف والسد قبل أن يعود ويتغلب على السد.