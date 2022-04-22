باريس عرض "شيكًا مفتوحًا" على مبابي الذي يريد "المشروع الأفضل"

كشفت تقارير صحافية عن التطورات الأخيرة حول وجهة الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي في الموسم المقبل، إذ لا تزال المنافسة على أشدها بين إدارة ناديه ونظيرتها في ريال مدريد من أجل توقيع عقد جديد معه.

وذكر راديو "مونت كارلو" أن والدة اللاعب فايزة العماري وبعد لقائها بمسؤولي الفريق الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة، ستطير إلى مدريد من أجل مناقشة موضوع حقوق صور ولدها في حالة انتقاله إلى ريال مدريد.

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ويريد مبابي وممثلوه أن يمتلكوا 100% من حقوق صوره، لكن ريال مدريد عادة ما يعرض 50% فقط على لاعبيه، وهو ما يمثل مشكلة لبطل العالم 2018، إذ يريد التحكم في كل ما يخصه، حتى إنه أخبر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ فترة بعدم استخدام صوره ورفضه المشاركة لأي حملات دعائية عن الوجبات السريعة والمقامرة.

ويرغب اللاعب أن يتبع أسلوبه الخاص خلال الحملات الإعلانية التي يشارك بها، وهو زيادة ثقافة الناس وأن يكون قدوة حسنة للأطفال.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مصادر مقربة لها أن أولوية مبابي لا تزال الانضمام لريال مدريد، حتى بالرغم من عرض إدارة فريق العاصمة الفرنسية شيكًا مفتوحًا للاعب، لكنه رفض وضع أي أرقام وقال إن وجهته المقبلة لن تتحكم بها الأموال، بل المشروع الرياضي الأفضل الذي سيقدمه أحد الناديين.

وأخبر مقربون من اللاعب الصحيفة أن "ريال مدريد يمتلك كل شيء" من أجل موافقة اللاعب على الانضمام له، وأن مبابي يريد أن يكون واثقًا من المشروع الرياضي للنادي وأن الفريق سيقوم بالتغييرات اللازمة.