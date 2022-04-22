بوكيتينو: أنا أناني وأرغب في الاحتفاظ بمبابي

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان رغبته في تجديد المهاجم كيليان مبابي عقده مع النادي الفرنسي، لكنه قال يوم الجمعة إن قرارات العقود يجب أن تتخذ عقب تحقيق هدف الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.



وظل المهاجم الفرنسي في باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم العروض العديدة التي قدمها له ريال مدريد الإسباني، وقد وصل للقمة بتسجيله 33 هدفا في 41 مباراة في كافة المسابقات.



وينتهي عقد المهاجم الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في يونيو المقبل مما زاد من تكهنات وسائل الإعلام بشأن هذه الخطوة في الأسابيع الأخيرة، لكن بوكيتينو قال إنه لم يتأثر.



وقال بوكيتينو للصحافيين: يجب أن تتكيف مع كافة الظروف والمواقف الشخصية المتعلقة باللاعبين فيما يتعلق بناديهم وعقودهم. بشكل أناني أود الاحتفاظ به.



وتابع: نرغب في تجديد عقده والبقاء معنا. هذا واضح للغاية. سيكون من المهم لنا الإبقاء عليه لكن هذه القرارات ترجع للاعب والنادي وأطراف مختلفة.



واقترب فريق بوكيتينو من معادلة الرقم القياسي بفوزه بلقب الدوري للمرة العاشرة ويمكنه أن يحسمه يوم السبت في حال تجنب الخسارة على ملعبه بارك دي برينس أمام لانس.



والفوز باللقب سيمكن سان جيرمان من معادلة الرقم القياسي لسانت إيتيان المتوج بالدوري عشر مرات حققها بين عامي 1957 و1981، وقال المدرب الأرجنتيني إن التركيز يجب أن ينصب على هذا الهدف.



وأضاف: أفهم أن هذه القرارات ستأتي بعد تحقيق هدفنا بالفوز بالدوري. الأمر لا يتعلق بمبابي فقط والنادي. توجد حالات فردية اخرى.



وأتم: ستبدأ المفاوضات والقرارات ستتخذ عندما يتحقق الهدف، وهذا أفضل شيء للنادي واللاعبين.

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