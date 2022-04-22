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تشافي: شتيغن من ضمن الأفضل في العالم.. يُشعرنا بالأمان

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تير شتيغن
الحارس الألماني

تشافي: شتيغن من ضمن الأفضل في العالم.. يُشعرنا بالأمان

برشلونة - د ب أ

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أثنى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على حارس مرمى الفريق مارك أندري تير شتيغن، ووصفه بأنه من أفضل حراس المرمى في العالم.

وقال تشافي في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه ريال سوسييداد 1 / صفر مساء يوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، إن تير شتيغن منح الفريق شعورا بالأمان بشكل كبير.

وأضاف تشافي: هو حارس مرمى يمنحني الإلهام. أراه واحدا من الأفضل في العالم.

وتألق تير شتيغن في التصدي لكرتين خطيرتين خلال الشوط الثاني من المباراة ليضمن فوز برشلونة بالهدف الذي سجله بيير-إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 11.

وقال تشافي: بالطبع، يمكن أن يمر بفترات ضعف، لكنه في هذه المباراة، وكذلك العديد من المباريات السابقة، حسم النقاط بالنسبة لنا.

وأضاف تشافي: مارك مهم للغاية بالنسبة لي. أعرفه جيدا منذ أن كنا نلعب معا، لديه شخصية كبيرة، وهو عنصر قيادي.

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