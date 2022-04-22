توخيل: لا أشعر بالأمان في الدوري الإنجليزي أبدًا

ذكر توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الجمعة أن أداء فريقه السيئ على ملعبه هذا الموسم كان سيناريو غير معتاد بالنسبة له وأن مستوى اللاعبين يجب أن يتحسن إذا أرادوا منافسة فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول.



وخسر تشيلسي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، 4-2 أمام غريمه اللندني أرسنال في وقت سابق هذا الأسبوع وهي الهزيمة الثالثة له على التوالي على ملعب ستامفورد بريدج في جميع المسابقات.



وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 1993 التي يخسر فيها تشيلسي ثلاث مباريات متتالية على أرضه بينما فاز فريق المدرب توخيل بسبع مباريات فقط من أصل 15 مباراة في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج هذا الموسم.



وقال توخيل للصحافيين قبل مباراة يوم الأحد على ملعبه أمام وست هام يونايتد: من الواضح أننا متأخرون. إنه أمر غير معتاد بالنسبة لي في تجربتي على مدى السنوات الماضية وليس هنا فقط، مهمتي الآن إقناع اللاعبين بالاستمرار، وأن يواصل المشجعون مؤازرتنا.



وقبل أسابيع قليلة، بدأ تشيلسي واثقا من إنهاء الموسم في المربع الذهبي لكن بعد التعثر أمام برنتفورد وأرسنال ترك بطل أوروبا الباب مفتوحا للآخرين ويصر توخيل على أن المهمة لم تنته بعد.



وقال المدرب الألماني: لا نشعر بالأمان أبدا. لا أشعر أبدا بالأمان في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه أمر جيد.

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