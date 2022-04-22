روني: تن هاغ لن يغير الأمور بين عشية وضحاها

كشف واين روني أن إيريك تن هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيحتاج لوقت من مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وصبر الجماهير حتى ينجح في إعادة بناء الفريق.



وتعاقد يونايتد مع تن هاغ مدرب أياكس أمستردام لقيادة الفريق خلفا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانغنيك مع نهاية الموسم الحالي بعدما وقع المدرب البالغ عمره 52 عاما عقدا لمدة ثلاث سنوات.



وتن هاغ خامس مدرب دائم ليونايتد منذ السير أليكس فيرغسون الذي اعتزل في 2013 وستكون مهمته إنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري قبل خمس جولات على النهاية.



وقال روني مهاجم يونايتد السابق الذي يدرب ديربي كاونتي حاليا: إنها مهمة هائلة. أعتقد أنه من الجيد أن نرى الآن أنهم قد تعاقدوا مع مدرب يبدو أنهم سيمنحونه بعض الوقت، مما رأيته.



وتابع: أثق في أنهم سيمنحونه فرصة إعادة بناء الفريق لأن هذا ما يجب أن يحدث. لكني أعتقد أن الجماهير يجب أن تتحلى بالصبر لأن الأمور لن تتغير بين عشية وضحاها أو بالسرعة التي تريدها.



ولم يتوج يونايتد بأي لقب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017، وآخر ألقابه للدوري الممتاز كان بقيادة فيرغسون موسم 2012-2013.

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