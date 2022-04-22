صلاح: إذا أراد ليفربول رحيلي هذا شيء مختلف.. الأمر لا يتعلق بالمال فقط

كشف محمد صلاح هداف ليفربول أنه لا يدري ما إذا كان يمكنه الموافقة على توقيع عقد جديد مع فريقه. وأكد أن المفاوضات مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا تتعلق بالمال فقط.

ويقود هداف الدوري الممتاز ليفربول في سعيه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وذلك لأول مرة منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من روما.

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ويتفاوض الدولي المصري مع ليفربول منذ فترة بشأن تمديد عقده، لكنه لم يتوصل بعد لحل يحسم المفاوضات مع انتهاء عقده الحالي الموسم المقبل، لكن صلاح يؤكد أن نقطة الخلاف الحالية لا تتعلق بالمال.

وقال لموقع مجلة "فور.فور.تو" على الإنترنت بشأن ثقته في البقاء في أنفيلد لسنوات عديدة قادمة: لا أدري، يتبقى عام واحد على نهاية عقدي. أعتقد أن الجماهير تعرف ماذا أريد، لكن في العقد لا يتعلق الأمر بالمال على الإطلاق. لذلك لا أدري ولا أستطيع أن أخبرك ما الأمر بالضبط.

وأكد اللاعب البالغ عمره 29 عاما أن رغبته دائما البقاء في ليفربول، وأوضح: نعم. هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي والجميع شاهد ذلك.

وأضاف: لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، حصدت بطولات وسجلت أهدافا وكذلك حققت ألقابا فردية. إنه مثل عائلتي.

وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول بدون التوصل لحل بشأن تمديده.

وقال: لا أشعر بالقلق، لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما. الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث.

وعن ما تردد بشأن رحيله عن النادي الصيف الحالي في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده، أكد صلاح أنه يتوقع تماما أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل بغض النظر عن المفاوضات.

وقال: نعم أعتقد ذلك، لكنه أضاف مازحا: لكن إذا أرادوا رحيلي فهذا شيء مختلف. وأوضح ليفربول دائما أنه يريد بقاء صلاح.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 22 هدفا وبفارق خمسة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وذلك بفضل ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء.