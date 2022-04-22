منتخب الجزائر يواجه منافسيه على ملعب جديد

كشف اتحاد الكرة الجزائري، يوم الجمعة، أنه أبلغ الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بأنه سيستضيف منافسيه على ملعب مدينة وهران الجديد، غرب البلاد، والذي سيكون مسرحا لحفلي افتتاح واختتام الدورة الـ19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في الفترة من 25 يونيو وحتى الخامس من يوليو المقبلين.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع السلطات الحكومية، استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار صيف 2023.

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ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا النيجر وتنزانيا، في نهاية مايو أو مطلع يونيو المقبلين.

يشار إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتجه فيها المنتخب الجزائري للعب مباراة رسمية على ملعب آخر غير ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.