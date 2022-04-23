أرسنال يبعد مانشستر يونايتد عن "الأبطال" بثلاثية

تضاءلت فرص مانشستر يونايتد في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر أمام مضيفه أرسنال 1 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف أرسنال نونو تافاريس في الدقيقة الثالثة، وبوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء وغرانيت تشاكا في الدقيقة 70.
في المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 36، وأهدر برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 57.
وبالهدف الذي سجله رونالدو اليوم، رفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 16 هدفا في المركز الثالث بفارق هدف خلف نجم توتنهام هيونغ مين سون وبفارق ستة أهداف خلف نجم ليفربول محمد صلاح، متصدر ترتيب الهدافين، كما أن هذا الهدف هو الهدف رقم مئة لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام.
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