الثنائي البرازيلي يقود نيوكاسل للفوز على نوريتش

خطف الهجوم البرازيلي لنيوكاسل يونايتد الأضواء عندما أحرز جويلنتون هدفين وأضاف زميله برونو غيمارايش هدفا في الفوز 3-صفر على نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
ودفع الفوز نيوكاسل إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب، تاسعًا برصيد 43 نقطة، في إشارة واضحة إلى انتفاضته المذهلة مع المدرب إيدي هاو.
وأصبح صاحب الأرض قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية إذي يتأخر بثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل خمس جولات من النهاية.
وبعد بداية قوية من نوريتش كان يجب خلالها على المهاجم تيمو بوكي افتتاح التسجيل، انهار الفريق بثلاثة أخطاء دفاعية.
وهز جويلنتون الشباك في الدقيقة 35 محرزا هدفه الأول منذ فبراير عندما فشل دفاع نوريتش في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى لاعب الوسط ليسدد من مدى قريب.
وأضاف جويلنتون هدفه الثاني بعد تمريرة من جيكوب ميرفي الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء بسهولة.
وانتهت آمال نوريتش في العودة في بداية الشوط الثاني بعد خطأ من الحارس تيم كرول.
ومرر كرول كرة قطعها غيمارايش الذي سددها من فوق الحارس الهولندي إلى داخل المرمى.
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