بترو أتلتيكو يطيح بصن داونز من دوري أبطال إفريقيا

حقق بترو أتلتيكو الأنغولي مفاجأة كبيرة وأطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل 1-1 إيابا، ليبلغ الدور قبل النهائي يوم السبت.
وتفوق بترو أتلتيكو 3-2 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا 2-1 ليتأهل لمواجهة الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.
وتقدم برايان مانديلا بهدف لصن داونز، الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، بعد الاستراحة بأربع دقائق.
لكن بترو أتلتيكو أدرك التعادل بواسطة تياغو أزولاو من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 64.
ويوم الجمعة، تأهل الأهلي المصري حامل اللقب ووفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
بترو أتلتيكو يلحق بصن داونز خسارته الأولى في دوري الأبطالألحق بترو أتلتيكو الأنغولي بضيفه ماميلودي صن داونز خسارته الأولى في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في ذهاب دور ... رياضة عالمية
-
الأهلي يخسر من صن داونز للمرة الثانية في دوري الأبطالخسر الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية أمام ماميلودي صن داونز في دور المجموعات بعدما سقط أمام 1-صفر في الجولة الرابعة ... رياضة
-
صن داونز يهزم الأهلي على ملعبه بهدف مورينافاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه الأهلي المصري 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية