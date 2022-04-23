بترو أتلتيكو يطيح بصن داونز من دوري أبطال إفريقيا

حقق بترو أتلتيكو الأنغولي مفاجأة كبيرة وأطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل 1-1 إيابا، ليبلغ الدور قبل النهائي يوم السبت.



وتفوق بترو أتلتيكو 3-2 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا 2-1 ليتأهل لمواجهة الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.



وتقدم برايان مانديلا بهدف لصن داونز، الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، بعد الاستراحة بأربع دقائق.



لكن بترو أتلتيكو أدرك التعادل بواسطة تياغو أزولاو من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 64.



ويوم الجمعة، تأهل الأهلي المصري حامل اللقب ووفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي.

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