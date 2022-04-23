بيولي: ميلان سيفعل كل شيء لتحقيق "المستحيل" وحصد اللقب

طالب ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه باللعب بأقصى من طاقاتهم لمحاولة الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011، وهو شيء أصر المدرب على أنه بدا مستحيلا في بداية الموسم.



ومنذ التتويج بلقب الدوري لآخر مرة، عانى ميلان بطل أوروبا سبع مرات من أوقات صعبة، واحتل المركز العاشر في موسم 2014-2015، لكن بيولي نجح في ترك بصمة إيجابية منذ تعيينه في 2019، وقاده للمركز الثاني في الموسم الماضي.



ويدخل ميلان هذه الجولة وهو يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، وسيحاول لاتسيو إيقاف فريق المدرب بيولي يوم الأحد.



وقال بيولي في مؤتمر صحافي يوم السبت: في هذه المرحلة من الموسم الماضي، لم نكن نضمن الوجود في المربع الذهبي، بينما هذه المرة نحن ننافس على اللقب.



وأضاف: هناك توتر ومشاعر ونريد أن نلعب بأقصى من طاقتنا لتحقيق شيء بدا أنه من المستحيل تحقيقه في بداية الموسم. كما أقول دائما فإننا نحتاج إلى قلب متحمس وعقل بارد.



وأضاف: نحن ندرك تماما تفاصيل الرحلة التي نعيشها، وهي الأكثر إثارة وحماسا في مسيرتنا. لدينا الحوافز ونتحلى بالتركيز قبل مباراة الأحد.



وقال بيولي إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش اقترب من التعافي من إصابة في الركبة بعدما غاب كثيرا هذا الموسم.



وأضاف: زلاتان هو الضوء الساطع في هذا الفريق. إنه يملك قوة إرادة لا تصدق ويفعل كل شيء لمساعدة الفريق، بالفعل نحن لم نسجل بقدر ما كان يمكننا فعله أثناء وجوده، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الفرص التي صنعناها.

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