تن هاغ: لن أغير أسلوب عملي في مانشستر يونايتد

يتوقع الهولندي إيريك تن هاغ أن يستجيب اللاعبون له ويتعاونون معه عندما يتولى تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل مؤكدا عزمه على مواجهة اللاعبين الذين يقدمون أداء أقل من المستوى المطلوب.



وارتبط تن هاغ مدرب أياكس امستردام الحالي بعقد لمدة ثلاثة أعوام حتى يونيو 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي سيتولى بمقتضاه تدريب مانشستر يونايتد بداية من الموسم القادم خلفا للمدرب المؤقت الحالي الألماني رالف رانغنيك الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.



وأشار تن هاغ إلى أن الانتقال من الدوري الهولندي إلى فريق مليء بالأسماء الكبير لن يغير أسلوبه التدريبي قائلا في تصريحات لصحيفة تراو الهولندية: لن أغير أرائي الخاصة بالتدريب.



وتابع: يتحدد أسلوب لعبك بناء على ما لديك من عناصر لكني أحدد المعايير والمستويات المرتبطة بذلك.



وأضاف المدرب الهولندي أنه لا يقدم أي تنازلات في مثل هذه المواقف موضحا أن مثل هذه النقاشات ستتم خلف أبواب مغلقة.



وأكد تن هاغ أيضا أنه سيلعب دورا كبيرا في صفقات الانتقالات في يونايتد وهو ما اشترطه قبل القبول بتولي المهمة.



وأوضح تن هاغ أنه مستعد للاهتمام الإعلامي الكبير المتوقع خلال عمله في أولد ترافورد بما أنه سيكون مسؤولا عن النتائج.

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