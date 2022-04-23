تن هاغ يطلب نجم برشلونة

طلب إيريك تن هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الحصول على خدمات نجم برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ، لينضم إلى كتيبته منذ بداية الموسم الجديد.
وتألق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تحت قيادة تن هاغ في أياكس قبل أن ينتقل إلى برشلونة صيف 2019 في صفقة ضخمة تخطت 80 مليون يورو.
وزعم موقع "سبورت" أن اللاعب على رأس أولويات "الشياطين الحمر" الذين يحتاجون تدعيمات عديدة في خط الوسط، إذ من المتوقع أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لبوغبا وماتيتش، كما عانى مكاتوميناي وفريد من إصابات عديدة في الآونة الأخيرة.
وكان تشافي المدير الفني لبرشلونة قد صرح في يناير الماضي أن دي يونغ سيبقى في برشلونة لسنوات عديدة، لكن الوصول المحتمل لكيسي إلى صفوف النادي الكتالوني، بالإضافة إلى وجود الأب الروحي على دكة مانشستر قد يغيران المعادلة.
وظهر فرينكي 42 مرة بقميص برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
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