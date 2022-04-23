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دورتموند يستعد لضم موهبة جديدة

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أديمي
قيمة الصفقة ستتخطى 30 مليون يورو

دورتموند يستعد لضم موهبة جديدة

دورتموند - د ب أ

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الجمعة، أن كريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي سينتقل لصفوف بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.

وتوصل الناديان لاتفاق ومن المنتظر أن يوقع أديمي على عقد مدته خمسة أعوام. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة قريبا.

ويعد أديمي هو ثالث صفقة لدورتموند في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع نيكلاس شوله مدافع بايرن ميونخ، ونيكو شلوتربيك، مدافع فرايبورغ.

ووفقا لتقارير إعلامية، من الممكن أن يدفع دورتموند مبلغا يتراوح بين 30 إلى 38 مليون يورو (3ر32 إلى 41 مليون دولار) من أجل التعاقد مع اللاعب.

ولعب أديمي 39 مباراة بجميع المسابقات مع فريقه هذا الموسم، سجل 20 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.

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