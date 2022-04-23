ديوكوفيتش الى النهائي الأول له في 2022

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً النهائي الأول له في 2022، وذلك بفوزه أمام جمهوره وفي مسقط رأسه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-1 و6-2 السبت في نصف نهائي دورة بلغراد الدولية في كرة المضرب.

وللدور الثالث توالياً، تحتّم على الصربي العودة من تأخر بمجموعة قبل أن يحسم الأمور لصالحه، بعدما اختبر الأمر ذاته ضد مواطنيه لاسلو دييري في مباراته الاولى في بلغراد، وميومير كيسمانوفيتش.

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ويعاني ديوكوفيتش لإيجاد مستوياته منذ ترحيله من أستراليا مطلع العام الحالي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما أدى الى حرمانه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الكبرى.

إلا أن الصربي بدا عازماً على تعويض خروجه العام الماضي على يد الروسي الآخر أصلان كاراتسيف وبلوغ النهائي الثالث له في مسقط رأسه، بعد عامي 2009 و2011 حين توج بطلاً على حساب البولندي لوكاس كوبوت والإسباني فيليسيانو لوبيس توالياً، فيما انتهت مشاركته الأخرى عام 2010 عند ربع النهائي عندما أجبرته الإصابة على الانسحاب أمام مواطنه فيليب كرايينوفيتش.

وبعد فوزه الخامس توالياً على خاتشانوف والسادس من أصل سبع مواجهات، سيلتقي ديوكوفيتش الآن في النهائي الـ124 في مسيرته المتوجة بـ86 لقباً، بينها عشرون في البطولات الأربع الكبرى، الروسي أندري روبليف الثاني أو الإيطالي فابيو فونييني السادس.