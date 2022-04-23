سيتي يسحق واتفورد ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي

قطع مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-1 على واتفورد يوم السبت.



وسجل غابرييل جيسوس أربعة أهداف، وأضاف رودري هدفا، فيما جاء هدف واتفورد من حسن كمارا قبل مرور نصف ساعة من البداية.



وأصبح رصيد سيتي 80 نقطة من 33 مباراة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة.

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