فيرستابن يفوز.. ولوكلير يعزز صدارته لفورمولا 1

فاز ماكس فيرستابن حامل اللقب بسباق السرعة بجائزة إميليا رومانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليضع فريقه رد بول في مركز أول المنطلقين لسباق يوم الأحد.



وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من الصف الأول بعد احتلاله المركز الثاني، لكنه عزز صدارته لبطولة العالم بفارق 40 نقطة أمام زميله كارلوس ساينز الذي حصد المركز الرابع بعد انطلاقه من العاشر في السباق الممتد لمسافة 100 كيلومتر على مدار 21 لفة في حلبة إيمولا.

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