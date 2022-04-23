ليستر يتعادل دون أهداف مع أستون فيلا

تعادل ليستر سيتي دون أهداف مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتتوقف سلسلة من أربع هزائم لفريق المدرب ستيفن جيرارد يوم السبت.



وكان ليستر الأخطر في بداية المباراة وجاءت أفضل فرصة من ركلة حرة نفذها جيمس ماديسون.



وحاول فيلا المخاطرة بعد الاستراحة، وبذل المهاجم أولي واتكنز جهدا كبيرا، لكن لم يتعرض كاسبر شمايكل حارس ليستر لصعوبات.



وأشرك ليستر المهاجم جيمي فاردي بدلا من باتسون داكا في الدقيقة 71، ليظهر لأول مرة منذ وقت مبكر من مارس آذار، لكن المهاجم الإنجليزي فشل في ترك بصمة ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.



ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فيلا بالمركز 15 وبفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

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