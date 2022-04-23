موسيماني: الأهلي ليس في أفضل حالاته

ذكر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري أن فريقه يتحسن من مباراة إلى أخرى، مؤكدا أن حامل اللقب لديه خبرة كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سبق له التتويج بلقبها 10 مرات وهو رقم قياسي غير مسبوق.



وتأهل الأهلي بطل النسختين الماضيتين إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مضيفه الرجاء المغربي بهدف لمثله الليلة الماضية في إياب دور الثمانية وفوزه إجمالا 3-2 عقب التفوق 2-1 في لقاء الذهاب في القاهرة.



وعبر موسيماني عن سعادته قائلا: مباراة الإياب أمام الرجاء في المغرب كانت صعبة. جئنا إلى ملعب محمد ‏الخامس واحترمنا فريق الرجاء.



وتابع: ولكن لدينا ثقة كاملة في اللاعبين واستطعنا أن نحسم التأهل بعد ‏الفوز في القاهرة 2-1 والتعادل في المغرب 1-1.‏



وأضاف المدرب القادم من جنوب إفريقيا قائلا: الأهلي يجيد التعامل مع بطولة دوري أبطال إفريقيا بما له من خبرة ‏كبيرة فيها وهو ما ظهر في مسيرته بالبطولة.‏



وأكد موسيماني أن الأهلي يتحسن مع مرور الوقت وأنه قد لا يكون في أفضل حالاته في الوقت ‏الحالي ولكن الفريق يجيد المنافسة في بطولة إفريقيا.‏



وواصل: الأهلي أهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب بالقاهرة وأخرى في الإياب ‏بالمغرب. كما أن الفرصة الأخيرة لمحمد شريف كانت كفيلة بإنهاء المباراة تماما وتحقيق الفوز في المواجهتين. ‏ولكن في النهاية الفريق حقق هدفه من المباراة وتأهل لملاقاة وفاق سطيف في الدور قبل ‏النهائي.



وتأهل وفاق سطيف الجزائري لقبل النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الإياب بتونس يوم الجمعة والتعادل بدون أهداف ذهابا.

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