"لديك 72 ساعة لترحل".. تفاصيل تهديد ماغواير بقنبلة

كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل تهديد أحد الجماهير للإنجليزي هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد بوجود قنبلة في بيته، وذلك عقب هزيمة الفريق من ليفربول برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تقريرًا قالت به: صاحب التهديد ادعى وجود 3 قنابل في منزل ماغواير، وسيقوم بتفجيرها إذا لم يرحل عن الفريق، اللاعب الآن يقيم مع أحد أصدقائه وعائلته في منزل بعيد آمن.

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وتابعت: المهووس أعطى ماغواير مهلة 72 ساعة وإلا سيقوم بتنفيذ تهديده الذي أرسله إلى وكيل اللاعب عبر البريد الإلكتروني، اللاعب كان في "الكارينغتون"، المركز التدريبي لمانشستر يونايتد، وهرع إلى منزله فور معرفته بالتهديد ليكون رفقة خطيبته وابنتيه.

وأضافت: رجال الشرطة مع كلابهم البوليسية قاموا بتفتيش منزل ماغواير الفاخر الذي يبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني ليومين متتاليين ولم يتم العثور على شيء، خطيبته فيرن في حالة هستيرية ولم تعد تشعر بالأمان وسئمت من الإساءات التي يتعرض لها هاري.

وقال مصدر في شرطة مانشستر للصحيفة: تم أخذ هذا التهديد على محمل الجد، هاري وزملاؤه يتلقون تهديدات متواصلة بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا كان مختلفًا، ومليئًا بالكراهية.

اللاعب سيقوم بتغيير نظام كاميرات المراقبة في منزله، والحصول على حراس جدد لمدة 24 ساعة يوميًا خلال أيام الأسبوع السبعة.

ويتعرض هاري الذي يتقاضى 190 ألف إسترليني أسبوعيًا لانتقادات لاذعة منذ بداية الموسم الحالي بسبب انخفاض مستواه مع فريقه.