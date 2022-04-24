أليغري: إنهاء الدوري رابعًا هو الإنجاز الوحيد هذا الموسم

ذكر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد أن حصول فريقه على المركز الرابع بين فرق البطولة في نهاية الموسم الحالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لا يزال يتطلب منه جهدا كبيرا خلال المباريات المتبقية.

وتحت قيادة مدربه السابق أندريا بيرلو حصل يوفنتوس على المركز الرابع في نهاية الموسم الماضي لكن تراجعت فرص الفريق المنتمي لمدينة تورينو في السباق على لقب البطولة هذا الموسم بعد هزيمته في وقت سابق من الشهر الجاري أمام إنتر ميلان حامل اللقب ليتسع الفارق بينه وبين البطل والمتصدر إلى تسع نقاط قبل آخر خمس جولات من الموسم.



والآن يرى أليغري أن الحصول على المركز الرابع في الموسم الحالي هو الإنجاز الوحيد الممكن تحقيقه بالنسبة لفريقه صاحب أكبر عدد من ألقاب البطولة حتى بعد هزيمة المطارد روما صاحب المركز الخامس أمام إنتر ميلان يوم السبت.



وقال أليغري في مؤتمر صحفي يوم الأحد قبل لقاء فريقه خارج أرضه مع ساسولو يوم الاثنين: الحصول على المركز الرابع لم يتأكد بعد.



وأضاف: بعد الوصول لنهائي كأس إيطاليا حصلنا على فرصة للمنافسة على لقب وهذا لا يزال هدفا لنا. لكن الطريق للوصول للمركز الرابع (في الدوري) لا يزال طويلا بالنظر لوجود عدة مباريات ومواجهات مباشرة مع لاتسيو وفيورنتينا (السادس والسابع).



وأضاف أليغري: نعتمد سياسة الخطوة خطوة حتى لا نخرج عن نطاق السيطرة. وفي النهاية بعد ذلك سنقوم بتقييم العمل الذي قمنا به وليس النتائج فقط.. نحن في نقاش يومي مع النادي لأننا نرغب في تحسين ما قمنا به خلال العام الحالي.

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وسيخوض فريق أليغري لقاء الاثنين في مواجهة فريق في منتصف الترتيب وليس لديه ما يخسره ومن ثم فإنه سيسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وعن المنافس المقبل قال أليغري: هو فريق يلتزم بالخطط الفنية ويحتل موقعا ممتازا في قائمة الترتيب، بالنسبة له ستكون مباراة هامة لأن الفوز على يوفنتوس سيكون بمثابة نتيجة مشرفة.

وأشار أليغري إلى عدم مشاركة أن وستون ماكيني وآرثر ومانويل لوكاتيلي في المباراة بسبب الإصابة.