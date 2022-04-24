الأهلي يعود للدوري المصري بصافرة أوروبية

عاد الأهلي من الدار البيضاء إلى القاهرة منتشيا بالتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الرجاء المغربي ليواصل رحلته نحو اللقب الثالث على التوالي.



وسيوجه الأهلي تركيزه الآن نحو الدوري المصري الممتاز لاستعادة الصدارة من غريمه الزمالك بعد أن طالب بتعيين حكام أوروبيين لإدارة مبارياته القادمة بالمسابقة.



ويتصدر الزمالك حامل اللقب جدول الدوري برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له ثلاث مباريات.



وسينهي مدرب الأهلي بيتسو موسيماني الاحتفالات سريعا للتحضير لمواجهة طلائع الجيش صاحب المركز العاشر يوم الأربعاء.



وتعرض الأهلي لأول هزيمة بالدوري أمام المصري البورسعيدي 1-صفر في مباراته الأخيرة قبل السفر للمغرب.



وأثار الأهلي جدلا بالتمسك باختيار حكام من مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا والاعتماد عليهم فورا من مباراة طلائع الجيش مع التكفل بنفقاتهم.



واشتكى الأهلي في بيان يوم السبت من تضرره من قرارات الحكام المحليين.



وسيسعى الزمالك حامل اللقب لتجنب مفاجأة أخرى من المصري البورسعيدي يوم الخميس.

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