إيهاب جلال: التحكيم في إفريقيا موجه لصالح مازيمبي

شن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، هجوما عنيفا على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة ناديه مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطية يوم الأحد بمدينة لوبومباشي، التي انتهت بفوز الفريق المضيف 2 - صفر وتأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية).
وقال جلال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: حكم المباراة ساعد مازيمبي في تحقيق الفوز بسبب قراراته العكسية والتغاضي عن العديد من القرارات والإنذارات، وفي المقابل كان يشهر البطاقات بصورة كبيرة في وجه لاعبي بيراميدز والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت لصالح المنافس.
وأضاف جلال أن لاعبي مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضية في كل أوقات المباراة، وتعرض أكثر من لاعب من الفريق للضرب والإصابة دون تدخل من الحكم.
وأوضح مدرب بيراميدز: من لعب كرة القدم يعلم جيدا كيف يكون الحكم موجها لصالح فريق بعينه، وكل أفريقيا تعلم ما هو الوضع السيئ الذي تعيشه جميع الفرق في ملعب مازيمبي من ضغط على الحكام وضغط جماهيري وملعب سيئ وأجواء لا يمكن فيها لعب كرة القدم التي نعرفها.
وأشار جلال إلى أن بيراميدز كان بعيدا تماما عن مستواه في الشوط الأول، ولكنه عاد وسيطر على مجريات اللعب، وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالتسجيل.
وتابع: في النهاية الحكم ساعد المنافس على الفوز والتأهل.
واختتم جلال تصريحاته قائلا: الوضع سيئ في لوبومباشي ويتعين على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن يتدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون في هذا الملعب.
يذكر أن هذه كانت المباراة الأخيرة لإيهاب جلال مع بيراميدز، حيث يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
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