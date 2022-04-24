بيراميدز يودع كأس الاتحاد الإفريقي في آخر مباراة للمدرب جلال

ودع بيراميدز المصري بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام مضيفه مازيمبي في إياب دور الثمانية يوم الأحد في آخر مباراة للمدرب إيهاب جلال قبل توليه تدريب منتخب مصر.



وعوض كريستيان كوفي إهدار ركلة جزاء بعد ربع ساعة عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 33.



وأضاف غيفتي كيتامبالا الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.



وهذه هي آخر مباراة للمدرب جلال الذي سينتقل لتدريب المنتخب المصري خلفا للبرتغال كارلوس كيروش.



وكان جلال اتفق مع الاتحاد المصري على تأجيل توليه المسؤولية إلى حين الانتهاء من مواجهتهي مازيمبي.



وبعد التعادل بدون أهداف في القاهرة الأسبوع الماضي، نجا الفريق المصري من ركلة جزاء بعد ربع ساعة عندما سدد كوفي في العارضة.



وعوض كوفي ذلك ومنح التقدم لمازيمبي بعد خطأ من المدافع أحمد سامي بعد تمريرة من زميله كاباسو تشونغو.



وعزز كيتامبالا من تفوق الفريق الكونغولي من مدى قريب قبل دقيقة واحدة من الاستراحة من تمريرة عرضية من فيليبس كينزومبي.



وصعد مازيمبي إلى الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي الذي انتصر 2-1 في مباراة الذهاب.



ويلعب أورلاند بيراتس مع سيمبا التنزاني الذي فاز 1-صفر في مباراة الذهاب.



كما يلعب الأهلي الليبي مع غريمه الاتحاد في وقت لاحق من اليوم بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة الأولى.

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