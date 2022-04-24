بيرنلي يخرج من منطقة الهبوط بالفوز على وولفرهامبتون

خرج بيرنلي من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ودفع بإيفرتون نحو منطقة الخطر بعدما فاز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب تيرف مور يوم الأحد.
وحصد بيرنلي سبع نقاط من ثلاث مباريات منذ إقالة المدرب شون دايك، وأصبح رصيده 31 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن إيفرتون الذي خاض 31 مباراة ويلعب أمام ليفربول اليوم أيضا.
وجاء هدف الانتصار من المهاجم التشيكي ماتي فيدرا بعدما أرسل دوايت ماكنيل كرة عرضية وفشل المهاجم الهولندي فوت فيغهورست في تحويلها إلى هدف، لتصل إلى زميله ويهز الشباك.
وقبل ذلك، تألق نيك بوب حارس بيرنلي في إبعاد محاولتين من جوني أوتو ونلسون سيميدو، كما سدد ماكنيل كرة أنقذها الحارس جوزيه سا.
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