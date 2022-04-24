توخيل يزف نبأ سارًا لجماهير ريال مدريد

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الأحد أن المدافع أنطونيو روديغر سيرحل في نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده مع النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويعاني تشيلسي من عقوبات الحكومة البريطانية ضد مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولم يعد بوسعه إبرام عقود أو شراء لاعبين.



وفاز روديغر، المنضم من روما في 2017، مع تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وذكرت تقارير أنه قد ينضم لريال مدريد.



وأبلغ توخيل شبكة سكاي سبورتس عقب فوز تشيلسي 1-صفر على وست هام يونايتد: الموقف أنه يريد الرحيل عن النادي. لقد أبلغني بذلك في حديث خاص بيننا.



وأضاف: دون وجود عقوبات، سيكون بوسعنا على الأقل القتال، لكن أيدينا مقيدة. لا نتعامل مع الأمر بشكل شخصي فهذا قراره. إنه لاعب مهم وسيبقى كذلك حتى نهاية الموسم، لكن هذا أمر محبط.



وتابع: سنفتقده كثيرا. إنه يمنح شجاعة لزملائه اللاعبين، هو مدافع من طراز رفيع.. سنحتاج إلى البحث عن بديل آخر.



وينتهي تعاقد المدافعين سيزار أزبليكويتا وأندرياس كريستنسن مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري أيضا.

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