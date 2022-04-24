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جائزة إيميليا رومانيا: فيرستابن يحرز المركز الأول أمام زميله بيريس

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فيرستابن
ماكس فيرستابن

جائزة إيميليا رومانيا: فيرستابن يحرز المركز الأول أمام زميله بيريس

رومانيا - فرانس برس

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سيطر فريق ريد بول على جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الأحد، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بحلول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن أولاً أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وأكمل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد المنصّة بحلوله ثالثاً على الحلبة الإيطالية التي كان يمنّي فيها فريق فيراري تحقيق فوز في معقله مع سائقه شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ سادساً.

واكتفى شارل لوكلير متصدر بطولة العالم مع فيراري بالمركز السادس بعدما فقد السيطرة على السيارة عندما كان في المركز الثالث، بينما خرج زميله الإسباني كارلوس ساينز من اللفة الأولى بعد اصطدامه مع دانييل ريكاردو سائق مكلارين.

ونال فرستابن، الذي حصد ثماني نقاط بعد فوزه بسباق السرعة أمس السبت، نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في سباق اليوم.

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