ديوكوفيتش يخسر النهائي الأول له في 2022

استمر صيام نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا عن الألقاب في 2022 عندما خسر أمام الروسي أندريه روبليف بنتيجة 6-2 و6-7 و6-صفر في نهائي بطولة صربيا المفتوحة للتنس يوم الأحد.



وفي البطولة الثانية التي يخوضها على الملاعب الرملية هذا الموسم بعد الخسارة أمام أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مونت كارلو الشهر الحالي، بدأ ديوكوفيتش المباراة بشكل متواضع أمام المصنف الثاني في البطولة الذي كسر إرساله منافسه مرتين ليحسم المجموعة الأولى 6-2.



وكان ديوكوفيتش تعافى من تأخره بمجموعة في آخر ثلاث مباريات، وزاد اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إيقاعه في المجموعة الثانية التي حسمها لصالحه في الشوط الفاصل رغم إهداره خمس فرص للفوز بالمباراة عندما كان الإرسال مع روبليف.



وظهر تأثير ابتعاد اللاعب الصربي عن المباريات في المجموعة الفاصلة، حيث سبق أن غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد ترحيله من البلاد لعدم حصوله على تطعيم فيروس كورونا وهو السبب أيضا في عدم مشاركته في ميامي وإنديان ويلز.



وتقدم روبليف مبكرا في المجموعة الثالثة، ولم يمنح منافسه أي فرصة وحسم المباراة بضربة أمامية قوية، ليحقق اللقب 11 في مسيرته.

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