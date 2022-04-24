نابولي يبتعد عن صراع اللقب بعد خسارة صادمة أمام إمبولي

تعرضت آمال نابولي في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لضربة قوية بعدما أهدر تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام إمبولي بسبب سبع دقائق مجنونة في الشوط الثاني يوم الأحد.
ولم يكن إمبولي قد حقق أي فوز في آخر 16 مباراة بالدوري، لذا كان من المتوقع أن يخرج فريق المدرب لوشيانو سباليتي بانتصار سهل ومواصلة ملاحقة إنتر ميلان المتصدر.
وزادت التوقعات بفوز نابولي بعدما سجل دريس ميرتنز الهدف الأول في الشوط الأول، ثم أضاف لورينتسو إنسيني هدفا بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.
وحافظ نابولي على التقدم حتى الدقيقة 80، قبل أن يقلص ليام هندرسون الفارق لأصحاب الأرض، ثم يدرك أندريا بينامونتي التعادل بعد ثلاث دقائق عقب خطأ فادح من الحارس أليكس ميريت.
واستمرت الإثارة ونجح بينامونتي في تسجيل هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتحتفل جماهير إمبولي بشكل صاخب، وسط غضب وإحباط كبير بين لاعبي نابولي.
وتركت الهزيمة نابولي في المركز الثالث، دون أي فوز في آخر ثلاث مباريات، وبفارق خمس نقاط عن إنتر الذي يملك مباراة إضافية. وبقي إمبولي في المركز 14 برصيد 37 نقطة.
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