هدف قاتل من بوليسيتش يهدي تشيلسي الفوز على وست هام

شدد تشيلسي قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على عشرة لاعبين من وست هام يونايتد، بفضل هدف البديل كريستيان بوليسيتش في اللحظات الأخيرة يوم الأحد.



ودخل بوليسيكتش منطقة الجزاء في توقيت مثالي ليقابل تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو ويهز الشباك في الدقيقة 90، وبعد فترة قصيرة من إهدار زميله جورجينيو ركلة جزاء حيث سدد كرة ضعيفة في يد أوكاش فابيانسكي حارس وست هام.



ونال كريج دوسون مدافع وست هام، الذي ظهر بشكل رائع في المباراة، بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد عقب خطأ عنيف ضد البديل روميلو لوكاكو وأسفر عن ركلة جزاء.



وأصبح رصيد تشيلسي 65 نقطة من 32 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن أرسنال ثالث الترتيب الذي خاض 33 مباراة، بينما يأتي وست هام في المركز السابع برصيد 52 نقطة.

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